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«Какой эффект на Усика оказала война». Леннокс Льюис предостерегает украинца накануне реванша с Джошуа

Легенда хэвивейта считает, что оба супертяжа спрогрессируют
Бокс Профессиональный бокс
13:00
«Какой эффект на Усика оказала война». Леннокс Льюис предостерегает украинца накануне реванша с Джошуа
Фото: boxingscene.com

Экс-абсолютный чемпион мира в «королевском» дивизионе Леннокс Льюис заявил, что реванш Александра Усика (19-0, 13 KO) и Энтони Джошуа (24-2, 22 KO) пройдет иначе, чем их первый поединок:

Я думаю, что оба парня сделают шаг вперед. Считаю, что второй бой Усика с Джошуа будет другим. Все ждут этого поединка. Они увидят, какой эффект на Усика оказала война, которая идет в его стране, как это повлияет на него психологически и физически. Так что это будет интересный бой.

Бывший чемпион Джозеф Паркер (30-2, 21 KO) высказался о предстоящем поединке.

Источник: fightnews.info Олег Шумейко-младший
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Александр Усик - Энтони Джошуа Леннокс Льюис

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