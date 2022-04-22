Усик заявил о прекращении общения с прессой
«Какой эффект на Усика оказала война». Леннокс Льюис предостерегает украинца накануне реванша с Джошуа
Легенда хэвивейта считает, что оба супертяжа спрогрессируют
13:00
Фото: boxingscene.com
Экс-абсолютный чемпион мира в «королевском» дивизионе Леннокс Льюис заявил, что реванш Александра Усика (19-0, 13 KO) и Энтони Джошуа (24-2, 22 KO) пройдет иначе, чем их первый поединок:
Я думаю, что оба парня сделают шаг вперед. Считаю, что второй бой Усика с Джошуа будет другим. Все ждут этого поединка. Они увидят, какой эффект на Усика оказала война, которая идет в его стране, как это повлияет на него психологически и физически. Так что это будет интересный бой.
Бывший чемпион Джозеф Паркер (30-2, 21 KO) высказался о предстоящем поединке.
Комментарии 0