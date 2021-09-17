Каллум Смит хочет реванш с Альваресом в полутяжелом весе: «Я точно предстану лучшей версией себя»
Каллум Смит спрогнозировал результат поединка Альварес – Плант
Бывший чемпион мира отметил разницу в физической силе боксеров
13:45
Каллум Смит / Фото - fightsports.tvЭкс-соперник объединенного чемпиона мира по версиям WBA, WBO и WBC во втором среднем дивизионе Сауля Альвареса (56-1-2, 38 КО), Каллум Смит (27-1, 19 KO), в интервью YouTube-каналу Boxing Social c уверенностью заявил, что звездный мексиканец победит обладателя титула IBF Калеба Планта (21-0, 12 КО).
«Плант – замечательный боец, он обладает очень хорошими навыками. Калеб неслучайно носит звание чемпиона. Лично я не думаю, что ему хватит мощи или физической силы, чтобы заслужить уважение Канело. Как по мне, у него есть навыки передвижения, но это как в случае с Билли Джо Сондерсом: ты можешь обладать всеми возможными навыками, но сможешь ты удерживать 12 раундов такого бойца, как Канело? Если ты не будешь его задевать, то рано или поздно он перестанет уважать твои удары и просто набросится на тебя. Впрочем, это хороший бой. Они будут драться за звание абсолютного чемпиона, а такие поединки нечасто увидишь. Я жду этого боя как фанат бокса, но считаю, что Канело побьет Планта. Он окажется слишком сильным и умным».
Поединок за звание абсолютного чемпиона мира состоится 6 ноября в Лас-Вегасе. WBC подготовил специальный пояс для боя Альварес – Плант.
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