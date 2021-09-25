Каллум Смит триумфально дебютировал в полутяжах. Соперника уносили с ринга на носилках

Британец нокаутировал Кастильо во втором раунде

Фото: twitter.com/MatchroomBoxing

Победитель первого сезона Всемирной боксерской Суперсерии во втором среднем весе Каллум Смит (28-1, 19 КО) брутальной победой дебютировал в полутяжелом весе.

Британец во втором раунде нокаутировал доминиканца Ленина Кастильо (21-3-1, 16 КО), которого с ринга уносили на носилках.

Таким образом, Смит не только удачно перешел в полутяжелый вес, но также закрыл поражение от Сауля Альвареса.

Этот бой прошел в андеркарде вечера бокса в Лондоне, в главном событии которого Александр Усик встретится с Энтони Джошуа.