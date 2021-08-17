Каллум Смит сравнил Альвареса с Ломаченко
Каллум Смит в андеркарте мегафайта Усик – Джошуа проведет дебютный бой в полутяжелом весе
Экс-чемпион мира разделит ринг с бывшим соперником Бивола
20:23
Каллум Смит / Фото - skysports.comБывший чемпион мира во втором среднем дивизионе Каллум Смит (27-1, 19 KO) согласился провести поединок 25 сентября против Ленина Кастильо (21-3-1, 16 KO).
Это противостояния войдет в кард ивента в Лондоне, который возглавит титульный мегафайт в супертяжелом дивизионе между Энтони Джошуа (24-1, 22 KO) и Александром Усиком (18-0, 13 KO). Об этом сообщает Boxing Scene.
Напомним, 31-летний Смит последний поединок провел в декабре 2020 года, потерпев первое поражение в профессиональной карьере в бою со звездным мексиканцем Саулем Альваресом.
Что касается Кастильо, то он выходил на ринг в июле, нокаутировав венесэульца Рональдом Гонсалесом. До этого доминиканец не выступал почти два года, когда потерпел поражение от россиянина Дмитрия Бивола.
Ранее Александр Красюк сообщал, что в андеркарде вечера бокса 25 сентября выступят два украинца. Один из них – Максим Продан.