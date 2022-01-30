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Кальзаге: «Я бы хотел увидеть бой Фьюри – Джошуа, но Усик – хитрый боец»

Бывший чемпион суперсреднего веса был удивлен выступлением украинца
Бокс Профессиональный бокс
22:13
Кальзаге: «Я бы хотел увидеть бой Фьюри – Джошуа, но Усик – хитрый боец»
Фото: Instagram

Экс-чемпион суперсреднего веса Джо Кальгазе в интервью iFL TV порассуждал о текущем положении дел в хэвивейте:

Я надеюсь, что бой Фьюри – Джошуа состоится когда-либо. Но сейчас в хэвивейте есть Усик. Я невероятно впечатлен победой украинца в поединке с Энтони. Я уверен, что Александру еще есть что сказать. Но Усик хитрый боец. Конечно, как британцу, мне бы хотелось увидеть сражение Тайсона и Энтони, но пока нам остается лишь ждать.

Напомним, что в следующем поединке Тайсон Фьюри (31-0-1, 22 KO) подерется с Диллианом Уайтом (28-2, 19 KO), а Александр Усик (19-0, 13 KO) – с Энтони Джошуа (24-2, 22 KO).

Олег Шумейко-младший
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Теги

Александр Усик - Энтони Джошуа Тайсон Фьюри

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