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Тема дняОн точно готовится к бою с Ломаченко? Следующий соперник украинца спаррингует непонятно с кем
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Камбосос бросил вызов Хэйни, несмотря на желание выйти в ринг с Ломаченко

Австралиец чересчур уверен в своих силах


Бокс Профессиональный бокс
08:58
Камбосос бросил вызов Хэйни, несмотря на желание выйти в ринг с Ломаченко
Джордж Камбосос / Фото - secondsout.com
Австралийский легковес Джордж Камбосос-младший (19-0, 10 КО) на своем аккаунте в Twitter бросил вызов на бой обладателю титула по версии WBC Девину Хэйни (26-0, 15 КО).

«Девин Хэйни, этот ребенок (Теофимо Лопес – прим. XSPORT) не будет драться с тобой даже если он подпишет контракт. Я дам тебе бой после того, как сделаю этого ребенка и заберу все его пояса. Просто возьми с собой этот красивый пояс WBC, я тоже принесу свой. Конечно, если ты не захочешь нанести ему еще одно поражение. Тогда я встречусь с Ломаченко».


Ранее стало известно, что поединок между Камбосом и абсолютным чемпионом мира в легком дивизионе Теофимо Лопесом (16-0, 12 КО) может пройти 27 ноября.
Владимир Кириченко
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Теги

Джордж Камбосос Девин Хэйни

Комментарии 2

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18 октября 2021г. 13:41
А ВАСЕ ДО СРАКИ С КЕМ ДРАТСЯ ОН ВАС ПИТУШНЯ ГОВАРЛИВАЯ ВСЕХ УДЕЛАЕТ
0 0
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18 октября 2021г. 09:24
Ну кажется и боксерам стало модно каждый день менять свое мнение. Вчера Комбосос говорил что встретится с Ломой. А теперь с Хейном. Этому научил Лопес и его отец.
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