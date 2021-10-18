Камбосос: «Хочу собрать все пояса легкого веса и подраться с Ломой»
Камбосос бросил вызов Хэйни, несмотря на желание выйти в ринг с Ломаченко
Австралиец чересчур уверен в своих силах
08:58
Джордж Камбосос / Фото - secondsout.comАвстралийский легковес Джордж Камбосос-младший (19-0, 10 КО) на своем аккаунте в Twitter бросил вызов на бой обладателю титула по версии WBC Девину Хэйни (26-0, 15 КО).
«Девин Хэйни, этот ребенок (Теофимо Лопес – прим. XSPORT) не будет драться с тобой даже если он подпишет контракт. Я дам тебе бой после того, как сделаю этого ребенка и заберу все его пояса. Просто возьми с собой этот красивый пояс WBC, я тоже принесу свой. Конечно, если ты не захочешь нанести ему еще одно поражение. Тогда я встречусь с Ломаченко».
Ранее стало известно, что поединок между Камбосом и абсолютным чемпионом мира в легком дивизионе Теофимо Лопесом (16-0, 12 КО) может пройти 27 ноября.