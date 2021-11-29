Андраде: «Лопес слишком торопился в бою с Камбососом»
Камбосос: «Если Лопесы не хотят реванша, это их дело»
Новый «король» легкого дивизиона – о возможном втором бое с американцем
12:42
Джордж Камбосос / Фото - boxingsceneНовоиспеченный абсолютный чемпион мира в легком дивизионе Джордж Камбосос (20-0, 10 КО) высказался о возможном реванше с экс-обладателем титулов Теофимо Лопесом (16-1, 12 КО).
Цитирует австралийца boxingnews24.com.
«Если Лопесы не хотят реванша, то это их дело. Как я сказал еще в ринге, мы готовы провести реванш на глазах у 80 тысяч болельщиков в Австралии. Давайте устроим еще одну войну с ним. Лопес все понимает – он почувствовал то, что я предложил ему в ринге».
Напомним, Камбосос победил Лопеса раздельным решением судей, но американец не признал поражение, а абсурдно заявил, что выиграл 10 раундов из 12.
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