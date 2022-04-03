Камбосос: «Гарсии, Ломаченко и Дэвису придется приехать в Австралию»

Джордж Камбосос / фото - boxingscene.com

Абсолютный чемпион мира в легком весе Джордж Камбосос (20-0, 10 KО) заявил, что после победы над обладателем титула WBC Девином Хэйни (27-0, 15 KO) будет готов разделить ринг с другими лидерами дивизиона.

Камбососа цитирует ресурс boxingnews24.com:

Райан Гарсия говорил, что готов приехать в Австралию. Будем надеется, что это правда. Он с большой сложностью нашел зал в Америке для тренировок, так что считаю, что для него это окажется непосильной задачей проделать такой длинный путь.

Ломаченко – я знаю, что он приедет сюда, несмотря ни на что. Если бы у него на родине не было войны, он уже был бы здесь. Дэвис – не знаю его позиции. Я слышал, что у него проблемы с его промоутерской компанией.

План заключается в том, чтобы продолжать защищать титулы дома. Когда ты являешься победителем, то хочешь защищать свои титулы. Я хочу быть активны бойцом, но всем претендентам придется приехать в Австралию».