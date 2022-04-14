Камбосос: «Я вижу умственную слабость в Хэйни»
Камбосос готов провести реванш с Лопесом
Австралиец согласен встретиться с американцем в первом полусреднем дивизионе
14:00
Джордж Камбосос / фото - aussiecelebs.com
Абсолютный чемпион мира в легком весе Джордж Камбосос (20-0, 10 KО) готов провести реванш с предыдущим обладателем всех поясов дивизиона Теофимо Лопесом (16-1, 12 KО).
Слова австралийца приводит ресурс boxingnews24.com:
«Реванш? Посмотрим... Мы могли бы провести его в Австралии в первом полусреднем дивизионе. Без проблем. Я спарринговал даже со средневесами. Так что чего мне бояться? Будущее Лопеса... Уверен, у него есть два пути. Он может принять поражение, как это делают все великие чемпионы. Посмотрим тогда, к чему все это приведет. Но он может принять и плохой путь – отрицание поражения. Боюсь, что пока что он на нем.
Надеюсь, что он меня услышит. Хотел бы, чтобы мои слова помогли ему отыскать новую мотивацию».
Джордж Камбосос высказался о переходе Теофимо Лопеса в следующий дивизион.
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