Бой с Камбососом почти в кармане. Ломаченко является лидером рейтингов двух организаций
Камбосос: «Хэйни, Ломаченко, Дэвис, Гарсия – кто следующий?»
«Король» легкого дивизиона – о защите титулов в 2022 году
08:58
Джордж Камбосос / Фото - boxen247.comАбсолютный чемпион мира в легком дивизионе Джордж Камбосос-младший (20-0, 10 КО) в Twitter создал опрос по поводу того, с кем ему нужно выйти на поединок в 2022 году.
«Дэвин Хэйни, Василий Ломаченко, Джервонта Дэвис, Райан Гарсия – кто следующий? Я хочу их всех. Кого великие фанаты хотят видеть в поединке, в котором я буду защищать свою корону в 2022?».
В своем последнем поединке Камбосос раздельным решением судей выиграл у Теофимо Лопеса (16-1, 12 КО).
Напомним, украинский легковес Василия Ломаченко (16-2, 11 КО) является лидером рейтингов сразу двух организаций.