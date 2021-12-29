Хирн заявил, что у Камбососа один вариант – бой с Девином Хэйни
Камбосос – Хэйни: «Не заставляйте императора долго ждать – три других бойца тоже стучат в дверь»
Джордж хочет войны с Девином
12:06
Джордж Камбосос / Фото: Getty Images
Абсолютный чемпион легкого веса Джордж Камбосос (20-0, 10 KO) и обладатель титула WBC в дивизионе Девин Хэйни (27-0, 15 KO) обменялись любезностями в Twitter:
Хэйни
Да-да-да. Мы все знаем, что ты хочешь войны на промоутерских торгах. Но ты знаешь, кто на самом деле выложит деньги. Ты сказал, что я стану следующим, так что сохраняй тот же настрой.
Камбосос
Я хочу реальной войны для наших великолепных фанатов. Мой настрой никогда не менялся, и ты это знаешь. Будем надеяться, что и у твоей команды все осталось по-прежнему. Счастливого Нового года, Девин, император терпеливо ждет, но не заставляйте его ждать слишком долго. Три других бойца тоже стучат в дверь.
Камбосос предложил фанатам выбрать его следующего соперника, но Эдди Хирн не видит альтернатив.