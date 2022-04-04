Камбосос: «Хэйни побежит, спасая свою жизнь, как только почувствует мою силу»

Джордж Камбосос / фото - boxingscene.com

Абсолютный чемпион мира в легком весе Джордж Камбосос (20-0, 10 KО) в интервью DAZN поставил под сомнения боксерские навыки обладателя титула WBC Девина Хэйни (27-0, 15 KO).

У меня много преимуществ в этом бою. Это давление, сила, взрывная сила. Я действительно сейчас в расцвете сил. Я не чувствую, что был в расцвете своих физических возможностей в бою с Лопесом, но верю, что этот момент настал сейчас.

Я уверен, что Девин побежит. Побежит, спасая свою жизнь, как только почувствует мою силу. А если говорить о его защитных навыках, то считаю их не слишком хорошими. В уме Хэйни может думать, будто является великолепным, но мы видели, как его потрясали. Все его соперники были не в лучшей форме, или поднялись с полулегкого веса. Поэтому, когда истинный легковес будет его бить много раз, он непременно упадет».