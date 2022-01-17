Арум: «Мы хотим организовать бой Ломаченко – Камбосос в Австралии, но кто нам даст денег?»
Камбосос: «Хэйни, тебе нужно проявить уважение ко мне, Теофимо Лопесу и Ломаченко»
«Король» легкого дивизиона жестко отреагировал в адрес американца
12:32
Джордж Камбосос / Фото - goadnews.comАбсолютный чемпион мира в легком дивизионе Джордж Камбосос (20-0, 10 КО) в Twitter опубликовал пост в адрес обладателя титула WBC Дэвина Хэйни (27-0, 15 КО).
«Я здесь не для боев в твиттере, в отличие от большинства этих ребят. Я здесь для настоящих боев. Честно говоря, тебе нужно проявить уважение ко мне, Теофимо и Ломе. Среди «Императора», «Четырех королей» и «Матрицы» мы втроем вышли и бились, пока другие сражались в твиттере. Просто привожу факты. Теперь скажи мне, кто сливается».
Напомним, Камбосос и Хэйни устроили словесную перепалку в Twitter из-за их возможного поединка.
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