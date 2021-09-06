Лопес в невероятной форме подходит к поединку с Камбососом
Камбосос комбинацией из шести ударов собирается отправить спать Лопеса
Авcтралиец продолжает подготовку к поединку с абсолютным чемпионом легкого веса
16:29
Джордж Камбосос / Фото: Twitter Камбосос
Австралийский претендент по ветке IBF Джордж Камбосос (19-0, 10 KO) в своем Instagram опубликовал видео подготовки к поединку с абсолютным чемпионом легкого веса Теофимо Лопеса (16-0, 12 KO):
Усердная работа после спарринга. Готов к поединку даже если бы пришлось драться сейчас.
Напомним, что Лопес высказался о возможности реванша с Василием Ломаченко (15-2, 11 KO).