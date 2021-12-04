Камбосос: «Крус пойдет вперед в поединке с Дэвисом»

Австралиец считает, что мексиканец может проявить себя в бою с американцем

Исаак Крус / фото - boxingscene.com

Австралийский чемпион легкого веса (до 61.2 кг) Джордж Камбосос (20-0, 10 КО) в интервью YouTube-каналу FightHype.com заявил, что мексиканский претендент Исаак Крус (22-1-1, 15 KO) может проявить себя в предстоящем поединке со звездой дивизиона, американским нокаутером Джервонтой Дэвисом (25-0-0, 24 KO).

«Это хороший бой, и я надеюсь, что смогу поприсутствовать на нем. Да, Исаак Крус еще не бывал в подобной атмосфере, но он умеет драться. И он пойдет вперед. Хотя, в конечном итоге, все будет зависеть от стилей. Никто не верил в то, что я уроню з*дницу Лопеса в первом раунде, а потом перебоксирую его и изобью».

Исаак Крус остался впечатлен победой Джорджа Камбососа над Теофимо Лопесом (16-1, 12 КО).

Джервонта Дэвис и Исаак Крус проведут бой 5-го декабря на арене Staples Center в Лос-Анджелесе (Штат Калифорния, США).