Промоутер Камбососа: «Мы не испытываем ничего, кроме полного уважения к решению Ломаченко»
Камбосос: «Лома – великий человек. Наш бой был согласован, но у него сейчас сражение поважнее»
Абсолютный чемпион с уважением относится к решению украинца
17:05
Фото: Getty Images
Абсолютный чемпион легкого веса Джордж Камбосос (20-0, 10 KO) в своем Twitter вновь упрекнул Девина Хэйни (27-0, 15 KO) и поставил ему в пример Василия Ломаченко (16-2, 11 KO), для которого бой является первостепенным:
Тебе были предложены условия еще месяц назад, а ты лишь вилял. В то же время великий человек Василий Ломаченко ничего не усложнял и шел на все, чтобы бой состоялся. И уже все было согласовано. Но у Ломы сейчас сражение поважнее, к чему я отношусь с огромным уважением. Посмотрим, являешься ли ты человеком слова.
You were offered it months ago & you played around, in the meantime the great man Vasily Lomachenko made it very simple to do anything to make it happen & it was a done deal. But Loma now has a bigger fight atm which I totally respect so let’s see how much of your word is true. https://t.co/zdHVWD5v0w pic.twitter.com/4VMlms3ENI— George "Ferocious" Kambosos Jr (@georgekambosos) March 21, 2022
Камбосос также заверил, что после боя с Хэйни сразится с украинцем.