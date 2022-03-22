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Камбосос: «Лома – великий человек. Наш бой был согласован, но у него сейчас сражение поважнее»

Абсолютный чемпион с уважением относится к решению украинца
Бокс Профессиональный бокс
17:05
Камбосос: «Лома – великий человек. Наш бой был согласован, но у него сейчас сражение поважнее»
Фото: Getty Images

Абсолютный чемпион легкого веса Джордж Камбосос (20-0, 10 KO) в своем Twitter вновь упрекнул Девина Хэйни (27-0, 15 KO) и поставил ему в пример Василия Ломаченко (16-2, 11 KO), для которого бой является первостепенным:

Тебе были предложены условия еще месяц назад, а ты лишь вилял. В то же время великий человек Василий Ломаченко ничего не усложнял и шел на все, чтобы бой состоялся. И уже все было согласовано. Но у Ломы сейчас сражение поважнее, к чему я отношусь с огромным уважением. Посмотрим, являешься ли ты человеком слова.

Камбосос также заверил, что после боя с Хэйни сразится с украинцем.

Олег Шумейко-младший
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Теги

Василий Ломаченко Джордж Камбосос Девин Хэйни

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