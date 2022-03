Камбосос: «Лома – великий человек. Наш бой был согласован, но у него сейчас сражение поважнее»

Фото: Getty Images

Абсолютный чемпион легкого веса Джордж Камбосос (20-0, 10 KO) в своем Twitter вновь упрекнул Девина Хэйни (27-0, 15 KO) и поставил ему в пример Василия Ломаченко (16-2, 11 KO), для которого бой является первостепенным:



You were offered it months ago & you played around, in the meantime the great man Vasily Lomachenko made it very simple to do anything to make it happen & it was a done deal. But Loma now has a bigger fight atm which I totally respect so let’s see how much of your word is true. https://t.co/zdHVWD5v0w pic.twitter.com/4VMlms3ENI