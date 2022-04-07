Ромеро: «Камбосос бьет сильнее и у него больше оружия в арсенале, чем у Хэйни»
Камбосос: «Ломаченко будет следующим после Хэйни»
Австралиец заявил, что разделит ринг с украинцем после победы в бою с американцем
07 апреля 10:00
Джордж Камбосос / фото - boxingscene.com
Абсолютный чемпион мира в легком весе Джордж Камбосос (20-0, 10 KО) заявил, что разделит ринг с бывшим чемпионом трех дивизионов Василием Ломаченко (16-2, 11 KO) после победы в бою с обладателем титула WBC Девином Хэйни (27-0, 15 KO).
Камбососа цитирует ресурс boxing247.com:
«Девин Хэйни просто взял контракт и подписал его. Это фантастика. На кону нашего противостояния будет стоять не только мои титулы, но и пояс Девина. Я добавлю этот титул в свою коллекцию.
Я остаюсь мотивированным и голодным к победам, поэтому хочу сражаться с лучшими парнями. Так что Ломаченко будет следующим сразу после Хэйни. Это бой, которого я хочу. Я продолжаю поднимать планку австралийского бокса».
Официально. Поединок Камбосос – Хэйни состоится 4 июня в Мельбурне.
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