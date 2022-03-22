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Камбосос: «Ломаченко, я молюсь за тебя и твою страну»

Австралиец надеется разделить ринг с украинцем в будущем
Бокс Профессиональный бокс
09:30
Камбосос: «Ломаченко, я молюсь за тебя и твою страну»
Джордж Камбосос / фото - boxingscene.com

Абсолютный чемпион мира в легком весе Джордж Камбосос (20-0, 10 KО) прокомментировал решение Василия Ломаченко (16-2, 11 KO) остаться в Украине.

Камбососа цитирует портал boxingscene.com:

«Ломаченко, я уважаю твое решение и полностью его понимаю. Молюсь за тебя и твою страну. Пожалуйста, береги себя, и как только я вытру пол Девином, мы с тобой организуем поединок двух настоящих чемпионов. Благослови тебя Господь!»

Василию Ломаченко и Александру Усику (19-0, 13 KO) позволили покинуть Украину.

Рене Тер Велде
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Теги

Джордж Камбосос Василий Ломаченко

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