Камбосос: «Лопес напоминает мне бездомного ребенка, которого держат на поводке»

Джордж Камбосос / фото - boxingscene.com

Обязательный претендент на чемпионский титул по версии IBF австралиец Джордж Камбосос (19-0, 10 КО) считает, что поведение его будущего оппонента, абсолютного чемпиона мира в легком весе американца Теофимо Лопеса (16-0, 12 КО) не соответствует его статусу.

Камбососа цитирует портал boxingscene.com:

Сейчас я живу в его голове, вот почему он делает так много глупостей. Он курит, пьет и ест мусор. Лопес ходит на все эти мероприятия, как фанатка, которая преследует своего кумира. Это не поведение чемпиона. Он говорит, что является безупречным бойцом, но я готов разоблачить его».