Теофимо Лопес vs Джордж Камбосос. Онлайн трансляция
Камбосос: «Лопес напоминает мне бездомного ребенка, которого держат на поводке»
Австралиец считает, что поведение американца не соответствует его статусу
08:35
Джордж Камбосос / фото - boxingscene.com
Обязательный претендент на чемпионский титул по версии IBF австралиец Джордж Камбосос (19-0, 10 КО) считает, что поведение его будущего оппонента, абсолютного чемпиона мира в легком весе американца Теофимо Лопеса (16-0, 12 КО) не соответствует его статусу.
Камбососа цитирует портал boxingscene.com:
«Я смотрел в глаза Лопесу, и он напоминает мне бездомного ребенка, которого держат на поводке. Я увидел, что он ничего не может сделать самостоятельно. После нашей встречи во время пресс-конференции, он больше никогда не будет прежним.
Сейчас я живу в его голове, вот почему он делает так много глупостей. Он курит, пьет и ест мусор. Лопес ходит на все эти мероприятия, как фанатка, которая преследует своего кумира. Это не поведение чемпиона. Он говорит, что является безупречным бойцом, но я готов разоблачить его».
Теофимо Лопес намерен остановить своего следующего соперника Джорджа Камбососа в первом раунде.