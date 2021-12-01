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Камбосос: «Мне нравится бой с Хэйни, но в легком весе грядут очень хорошие поединки»

Австралиец рассказал, с кем проведет следующий бой
Бокс Профессиональный бокс
10:50
Камбосос: «Мне нравится бой с Хэйни, но в легком весе грядут очень хорошие поединки»
Джордж Камбосос / фото - boxingscene.com

Абсолютный чемпион мира в легком весе Джордж Камбосос (20-0, 10 КО) в интервью Las Vegas Review-Journal заявил, что хочет встретиться с обладателем титула WBC Девином Хэйни (26-0-0, 15 KO), однако будет принимать окончательное решение насчет следующего соперника после того, как все топовые легковесы проведут свои поединки в ближайшие несколько недель.

«Мне нравится бой с Хэйни, но в легком весе грядут очень хорошие поединки. По правде говоря, вопрос в том, кто блеснет ярче всех. Я показал, что есть у меня. Я верю, что это было выступление года, бой года, апсет года.

Я хочу посмотреть, кто выступит лучше всех, а затем мы примем правильное решение. У всех этих парней есть работа, которую нужно сделать. Я уверен, что после этого все мы будем наслаждаться Рождеством. Я буду работать в зале, оттачивая свое мастерство. А затем, в начале 2022 года, можно будет на что-то подписаться. Я убежден, что это будет мегафайт. Он состоится в Австралии, на глазах у 80 тысяч зрителей».

Джордж Камбосос стал новым абсолютным чемпионом мира в легком весе, раздельным решением судей победив Теофимо Лопеса (16-1, 12 КО).

Рене Тер Велде
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Девин Хэйни Джордж Камбосос

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