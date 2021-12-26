Хирн рассказал, когда и где состоится бой Камбосос – Хэйни
Камбосос: «Надеюсь, что Лопес восстановится после этого поражения»
Абсолютный чемпион мира поддержал американца
10:27
Джордж Камбосос / фото - Getty Images
Абсолютный чемпион мира в легком весе, австралиец Джордж Камбосос (20-0, 10 КО) поддержал Теофимо Лопеса (16-1, 12 КО). В интервью изданию The Ring Камбосос признался, что желает Лопесу только добра, несмотря на столь принципиальное противостояние в их очном поединке.
«Я очень быстро поправил здоровье после боя, и все благодаря моей диете. Я желаю всего самого лучшего Теофимо. Надеюсь, он восстановится после этого поражения. Я даже отправил ему видео, выразив надежду, что у него все хорошо. Но теперь мое время, и я хочу этим воспользоваться. Бойцам необходимо пользоваться такими моментами.
Я думаю, у меня всегда была деловая хватка. Бизнес – это часть бокса, особенно на этом этапе, когда у меня есть все эти прекрасные пояса. Моя психология и голод вышли на новый уровень. Я лично видел, как Лопес получил негативную реакцию после нашего боя. Я также видел, какой была реакция на поражение Ломаченко от Теофимо. Это бизнес, я хочу оставаться в нем и быть чемпионом еще долгое время. Так оно и будет».
Напомним, Лопес хочет завершить боксерскую карьеру.