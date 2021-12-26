Камбосос: «Надеюсь, что Лопес восстановится после этого поражения»

Джордж Камбосос / фото - Getty Images

Абсолютный чемпион мира в легком весе, австралиец Джордж Камбосос (20-0, 10 КО) поддержал Теофимо Лопеса (16-1, 12 КО). В интервью изданию The Ring Камбосос признался, что желает Лопесу только добра, несмотря на столь принципиальное противостояние в их очном поединке.

Я думаю, у меня всегда была деловая хватка. Бизнес – это часть бокса, особенно на этом этапе, когда у меня есть все эти прекрасные пояса. Моя психология и голод вышли на новый уровень. Я лично видел, как Лопес получил негативную реакцию после нашего боя. Я также видел, какой была реакция на поражение Ломаченко от Теофимо. Это бизнес, я хочу оставаться в нем и быть чемпионом еще долгое время. Так оно и будет».