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Камбосос: «Надеюсь, что Лопес восстановится после этого поражения»

Абсолютный чемпион мира поддержал американца
Бокс Профессиональный бокс
10:27
Камбосос: «Надеюсь, что Лопес восстановится после этого поражения»
Джордж Камбосос / фото - Getty Images

Абсолютный чемпион мира в легком весе, австралиец Джордж Камбосос (20-0, 10 КО) поддержал Теофимо Лопеса (16-1, 12 КО). В интервью изданию The Ring Камбосос признался, что желает Лопесу только добра, несмотря на столь принципиальное противостояние в их очном поединке.

«Я очень быстро поправил здоровье после боя, и все благодаря моей диете. Я желаю всего самого лучшего Теофимо. Надеюсь, он восстановится после этого поражения. Я даже отправил ему видео, выразив надежду, что у него все хорошо. Но теперь мое время, и я хочу этим воспользоваться. Бойцам необходимо пользоваться такими моментами.

Я думаю, у меня всегда была деловая хватка. Бизнес – это часть бокса, особенно на этом этапе, когда у меня есть все эти прекрасные пояса. Моя психология и голод вышли на новый уровень. Я лично видел, как Лопес получил негативную реакцию после нашего боя. Я также видел, какой была реакция на поражение Ломаченко от Теофимо. Это бизнес, я хочу оставаться в нем и быть чемпионом еще долгое время. Так оно и будет».

Напомним, Лопес хочет завершить боксерскую карьеру.

Михаил Рыбак
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