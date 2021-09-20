Камбосос: «Лопес абсолютно не сосредоточен перед нашим боем»
Камбосос назвал факторы, которые негативно повлияют на Лопеса в бою с ним
Австралиец уверен, что образ жизни американца будет стоить ему потерянных сил в поединке
22:25
Джордж Камбосос / фото - boxingscene.com
Австралийский претендент на титулы в легком весе (до 61.2 кг) Джордж Камбосос (19-0, 10 КО), продолжая рассуждать о предстоящем поединке с американцем Теофимо Лопесом (16-0, 12 КО), в интервью YouTube-каналу FightHype.com заявил, что его образ жизни в межсезонье будет стоить ему тяжелой весогонки и потерянных сил в бою.
«Я на сто процентов уверен в том, что он опять разъелся. И ему придется несладко, когда он начнет гонять вес. Это его поймает. Поверьте мне, после боя у него появится куча оправданий.
У него был коронавирус, осложнившийся из-за астмы. Они говорят, что готовы финишировать меня за раунд просто потому, что не готовы к остальным одиннадцати. Однако я уверен в себе».
Джордж Камбосос считает, что Теофимо Лопес несерьезно относится к их противостоянию.