«Хэйни и пояс WBC против известного во всем мире Ломаченко». Камбосос сузил круг кандидатов на следующий поединок
Камбосос назвал сроки и потенциальные места организации следующего боя
Абсолютный чемпион хочет бой в одном из крупнейших городов Австралии
11 января 13:37
Фото: Getty Images
Абсолютный чемпион легкого веса Джордж Камбосос (20-0, 10 KO) в интервью Fox Sports News Australia рассказал, когда он планирует вернуться в ринг:
Поединок будет в мае. Да, май будет хорошим временем для следующего боя. Также важна раскрутка. Мы должны показать всей Австралии, насколько большой это будет поединок. Это будет величайший бой в истории этой страны. Сидней или Мельбурн – мы ведем переговоры по поводу организации с обоими местами. Это захватывающе.
Напомним, что Камбосос рассматривает кандидатуры Девина Хэйни (27-0, 15 KO) и Василия Ломаченко (16-1, 11 KO).