Камбосос: «Не могу дождаться реванша Лопеса и Ломы без поясов! Я испорчу множество планов»

Австралиец заверил, что отберет титулы у абсолютного чемпиона

Джордж Камбосос / Фото: Thriller

Австралиец Джордж Камбосос (19-0, 10 KO) в своем Twitter заявил, что возможный реванш Василия Ломаченко (15-2, 11 KO), который ранее нокаутировал Масайоши Накатани (19-2, 13 KO), и абсолютного чемпиона дивизиона Теофимо Лопеса (16-0, 12 KO) пройдет уже без чемпионских титулов:



Не могу дождаться, чтобы увидеть реванш без поясов между Лопесом и Ломой! Этот андердог испортит множество планов.

Отметим, что бой Камбососа и Лопеса могут перенести на сентябрь.