Ломаченко не любят женщины? Судья по имени Патрисия лишила Василия победы в двух раундах
Камбосос: «Не могу дождаться реванша Лопеса и Ломы без поясов! Я испорчу множество планов»
Австралиец заверил, что отберет титулы у абсолютного чемпиона
09:08
Джордж Камбосос / Фото: Thriller
Австралиец Джордж Камбосос (19-0, 10 KO) в своем Twitter заявил, что возможный реванш Василия Ломаченко (15-2, 11 KO), который ранее нокаутировал Масайоши Накатани (19-2, 13 KO), и абсолютного чемпиона дивизиона Теофимо Лопеса (16-0, 12 KO) пройдет уже без чемпионских титулов:
Не могу дождаться, чтобы увидеть реванш без поясов между Лопесом и Ломой! Этот андердог испортит множество планов.
Отметим, что бой Камбососа и Лопеса могут перенести на сентябрь.
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