Камбосос – об Усике: «Как боксер он просто космос»

Австралиец очень комплиментарно высказался о навыках украинца

Фото: ABC

Абсолютный чемпион мира в легком весе Джордж Камбосос (20-0, 10 КО) на подкасте у Джо Рогана высказался об обладателе титулов WBA, WBO, IBF в супертяжелом весе Александре Усике (19-0, 13 КО):

«Как боксер он просто космос. Мне посчастливилось драться у него в андеркарде, когда я завоевывал свое право на пояс. Он не такой уж большой парень на самом деле. Он не огромен, но его бокс, работа на ногах, плюс он левша – невероятно».

31 октября 2020 года Камбосос боксировал в Лондоне против Ли Шелби (28-3, 9 КО). Тогда он завоевал звание официального претендента на пояс IBF. В главном событии того вечера бокса Усик победил Дерека Чисору.

Напомним, украинец Василий Ломаченко может стать следующим соперником Камбососа.