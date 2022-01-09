Лопес-старший: «Камбосос никогда бы не победил моего сына»
Камбосос – об Усике: «Как боксер он просто космос»
Австралиец очень комплиментарно высказался о навыках украинца
08 января 13:03
Фото: ABC
Абсолютный чемпион мира в легком весе Джордж Камбосос (20-0, 10 КО) на подкасте у Джо Рогана высказался об обладателе титулов WBA, WBO, IBF в супертяжелом весе Александре Усике (19-0, 13 КО):
«Как боксер он просто космос. Мне посчастливилось драться у него в андеркарде, когда я завоевывал свое право на пояс. Он не такой уж большой парень на самом деле. Он не огромен, но его бокс, работа на ногах, плюс он левша – невероятно».
31 октября 2020 года Камбосос боксировал в Лондоне против Ли Шелби (28-3, 9 КО). Тогда он завоевал звание официального претендента на пояс IBF. В главном событии того вечера бокса Усик победил Дерека Чисору.
Напомним, украинец Василий Ломаченко может стать следующим соперником Камбососа.