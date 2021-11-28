Атлас указал на причины поражения Лопеса в бою с Камбососом
Судейские записки боя с Лопесом. Камбосос обеспечил себе нужный задел в первой половине
Австралиец победил американца раздельным решением
08:18
Фото: Getty Images
Вашему вниманию судейские записки боя Джордж Камбосос (20-0, 10 КО) – Теофимо Лопес (16-1, 12 КО).
Как видим, Камбосос обеспечил себе необходимый задел еще в первой половине поединка. После чего Лопес подобрался на записках судей, но даже нокдауна в десятом раунде ему не хватило, чтобы свести бой хотя бы вничью.
Напомним, Камбосос отобрал у Лопеса звание абсолютного чемпиона мира в легком весе, хотя американец не согласен с данным решением и уверен, что его ограбили.