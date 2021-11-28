Судейские записки боя с Лопесом. Камбосос обеспечил себе нужный задел в первой половине

Австралиец победил американца раздельным решением

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Вашему вниманию судейские записки боя Джордж Камбосос (20-0, 10 КО) – Теофимо Лопес (16-1, 12 КО).

Как видим, Камбосос обеспечил себе необходимый задел еще в первой половине поединка. После чего Лопес подобрался на записках судей, но даже нокдауна в десятом раунде ему не хватило, чтобы свести бой хотя бы вничью.

Напомним, Камбосос отобрал у Лопеса звание абсолютного чемпиона мира в легком весе, хотя американец не согласен с данным решением и уверен, что его ограбили.