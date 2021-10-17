Камбосос обвинил команду Лопеса в намерении заразить его и беременную жену COVID-19

Джордж Камбосос / Фото: Twitter Камбососа

Легковес Джордж Камбосос (19-0, 10 KO) в интервью Youtube-каналу Behind The Gloves ответил на обвинения своего следующего соперника абсолютного чемпиона дивизиона Теофимо Лопеса (16-0, 12 KO):



Члены команды Лопеса хотели сделать фото со мной, что я категорически отказывался делать. Я говорил: «Хватит пытаться меня подловить и показаться умнее. Случаи COVID-19 обнаружены в вашей команде». На этом все и завершилось. Я никогда не видел его мать, не то что уж кричал в ее адрес что-то. Единственное, что я бы сделал – так пожал бы ей руку и пожелал ее сыну поскорее выздороветь. Я слишком профессионален для какой-то хр**и.