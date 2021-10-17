Лопес-старший: «После Камбососа мы можем устроить бой с Хэйни»
Камбосос обвинил команду Лопеса в намерении заразить его и беременную жену COVID-19
Австралиец рассказал о ситуации, которая произошла накануне боя, который вскоре перенесли
17 октября 18:20
Джордж Камбосос / Фото: Twitter Камбососа
Легковес Джордж Камбосос (19-0, 10 KO) в интервью Youtube-каналу Behind The Gloves ответил на обвинения своего следующего соперника абсолютного чемпиона дивизиона Теофимо Лопеса (16-0, 12 KO):
У Лопеса был обнаружен коронавирус, и кто-то из его команды мог подхватить заболевание. Даже все могли заболеть. Я не хотел заразиться коронавирусной инфекцией, но, самое важное, я хотел уберечь и свою беременную жену. Все, что мы говорили, так это держаться от нас подальше.
Члены команды Лопеса хотели сделать фото со мной, что я категорически отказывался делать. Я говорил: «Хватит пытаться меня подловить и показаться умнее. Случаи COVID-19 обнаружены в вашей команде». На этом все и завершилось. Я никогда не видел его мать, не то что уж кричал в ее адрес что-то. Единственное, что я бы сделал – так пожал бы ей руку и пожелал ее сыну поскорее выздороветь. Я слишком профессионален для какой-то хр**и.
Напомним, что после победы над Лопесом Камбосос нацеливается на бой с Василием Ломаченко (15-2, 11 KO).