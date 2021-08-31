Камбосос объяснил, почему он должен стать чемпионом мира

Боксер легкого веса готовится ко встрече с Лопесом

Джордж Камбосос / фото - Boxing News 24/7

Австралийский боксер Джордж Камбосос (19-0, 10 КО) поделился мнением о поединке против абсолютного чемпиона мира в легком весе Теофимо Лопеса (16-0, 13 КО). Претендент должен был драться 19 июля, однако бой перенесли на 14 августа из-за коронавируса у Теофимо. Новая дата боя – 5 октября. В своем Instagram боксер обратился к фанатам.

«Это тяжелый путь, но я продолжаю и скоро покажу свои 5 чемпионских поясов, которые получу за свою дисциплину, самопожертвование и преданность своему делу. Тяжелый путь, никаких привилегий, никаких поблажек, все заслужено. Я добьюсь этого, и ни у кого не возникнет вопросов».

Недавно стали известны коэфициенты на победу американца над австралийцем.