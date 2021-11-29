Камбосос объяснил причины своего падения в нокдаун в бою с Лопесом

Джордж Камбосос, Теофимо Лопес / Фото: onlineteachingjobs.site

Абсолютный чемпион мира в легком весе Джордж Камбосос (20-0, 10 КО) высказался о том, как упал в нокдаун в поединке с американцем Теофимо Лопесом (16-1, 12 КО).



В этом поединке я доказал, что являюсь воином, когда вернулся после нокдауна и забрал два финальных раунда. Если говорить о том нокдауне, то я не пострадал. Поднявшись я обернулся к своей команде и сказал: «Я не потрясен. Давайте накажем его». Затем я пошел и выиграл два последних раунда. Такой я боец.

Лопесу – респект. Он великий чемпион, победивший Ломаченко. Но я лучше и собираюсь доказывать это на каждом этапе своей карьеры».