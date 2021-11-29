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Камбосос объяснил причины своего падения в нокдаун в бою с Лопесом
Джордж признался, что сильно увлекся
10:07
Джордж Камбосос, Теофимо Лопес / Фото: onlineteachingjobs.site
Абсолютный чемпион мира в легком весе Джордж Камбосос (20-0, 10 КО) высказался о том, как упал в нокдаун в поединке с американцем Теофимо Лопесом (16-1, 12 КО).
«Я слишком сильно хотел развлечь фанатов. Я невероятный боксер и болельщики никак не могли поверить, что я могу так потрясающе боксировать: очень быстро, умно и сильно. Но я слишком сильно хотел развлечь людей и меня поймали.Напомним, Камбососу удалось выиграть у Лопеса раздельным решением судей.
В этом поединке я доказал, что являюсь воином, когда вернулся после нокдауна и забрал два финальных раунда. Если говорить о том нокдауне, то я не пострадал. Поднявшись я обернулся к своей команде и сказал: «Я не потрясен. Давайте накажем его». Затем я пошел и выиграл два последних раунда. Такой я боец.
Лопесу – респект. Он великий чемпион, победивший Ломаченко. Но я лучше и собираюсь доказывать это на каждом этапе своей карьеры».
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