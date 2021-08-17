Теофимо Лопес сообщил, когда и где проведет бой с Камбососом
Камбосос объявил Лопесу войну и показал, что ждет зазнавшегося американца
Поединок легковесов должен состояться в октябре
08:59
Фото: Thriller
Австралийский претендент на пояс IBF Джордж Камбосос (19-0, 10 KO) накануне поединка против абсолютного чемпиона легкого веса Теофимо Лопеса (16-0, 12 KO) опубликовал в своем Instagram видео с лаконичной подписью:
Я объявляю войну.
Ранее Лопес рассказал, что стало причиной проблем из-за коронавируса.
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