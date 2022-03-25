Камбосос оценил перспективы Лопеса в первом полусреднем весе

Австралиец высказался о переходе американца в следующий дивизион

Джордж Камбосос / фото - boxingscene.com

Абсолютный чемпион мира в легком весе Джордж Камбосос (20-0, 10 KО) в интервью FightHype.com высказался о переходе своего бывшего соперника Теофимо Лопеса (16-1, 12 KO) в следующий дивизион.

«Послушайте, все будет зависеть от того, как они справятся с поражением. Иногда чемпионы возвращаются даже сильнее. И это говорит об их настрое. Порой бывает и так, что они теряются и уже не выходят на прежний уровень. Так что сейчас я не могу сказать вам что-то конкретное. Я сделал свою работу в бою с ним, побил его и теперь лишь могу пожелать ему всего наилучшего».

Президент Top Rank Боб Арум подтвердил, что Теофимо Лопес покинет легкий дивизион, а сам американец поделился своими амбициозными планами на 2022 год.