Камбосос: «Первые семь раундов Лома в поединке с Лопесом не делал ничего, но потом украинец начал диктовать темп»

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Претендент по линии IBF Джордж Камбосос (19-0, 10 KO) высказался о предстоящем поединке с абсолютным чемпионом легкого веса Теофимо Лопесом (16-0, 12 KO):



Позже я пересмотрел бой и буквально проспал первые семь раундов, а затем проснулся, чтобы посмотреть пять последних, потому что именно тогда начался поединок. Вот тогда стало очень интересно. Мы видели, как Ломаченко диктовал темп и заставил этого пацана пятиться. Все думают, что Лопес – бог, бессмертный, но Лома поставил его на заднюю ногу, начал попадать и причинять урон его корпусу.