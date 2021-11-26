Оставят пояса для Ломаченко? Лопес сообщил об обязательном условии боя с Хэйни
Камбосос: «Первые семь раундов Лома в поединке с Лопесом не делал ничего, но потом украинец начал диктовать темп»
Претендент пообещал разорвать на куски абсолютного чемпиона
26 ноября 14:24
Фото: Matchroom
Претендент по линии IBF Джордж Камбосос (19-0, 10 KO) высказался о предстоящем поединке с абсолютным чемпионом легкого веса Теофимо Лопесом (16-0, 12 KO):
Я буду выбрасывать больше ударов, чем Ломаченко, буду оставаться активным и разорву Лопеса на куски. Когда я впервые увидел их бой, то первые семь раундов было очень тяжело смотреть, потому что Ломаченко ничего не делал. За семь раундов он выбросил три с половиной удара.
Позже я пересмотрел бой и буквально проспал первые семь раундов, а затем проснулся, чтобы посмотреть пять последних, потому что именно тогда начался поединок. Вот тогда стало очень интересно. Мы видели, как Ломаченко диктовал темп и заставил этого пацана пятиться. Все думают, что Лопес – бог, бессмертный, но Лома поставил его на заднюю ногу, начал попадать и причинять урон его корпусу.
XSPORT проведет онлайн трансляцию поединка Лопес – Камбосос. Начало – 28 ноября в районе 06:00.
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