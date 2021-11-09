Лопес-старший: «Поединок с Тейлором сделает моего сына двукратным абсолютным чемпионом мира»
Камбосос показал комбинации, которые позволят ему забрать у Лопеса все чемпионские пояса
28 ноября легковесы сойдутся в ринге
16:28
Джордж Камбосос / Фото: Twitter Камбососа
Претендент на титул IBF в легком весе Джордж Камбосос (19-0, 10 KO) в своем Instagram опубликовал видео подготовки к предстоящему поединку с абсолютным чемпионом дивизиона Теофимо Лопесом (16-0, 12 KO):
Всегда опасен.
Также Камбосос заявил, что Лопес смахивает на бездомного, которого держат на поводке.
XSPORT проведет онлайн трансляцию поединка Лопес – Камбосос. Начало – 28 ноября в районе 06:00.