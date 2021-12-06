Камбосос поставил крест на Дэвисе

Абсолютный чемпион не посчитал бой американской звезды зрелищным

Джордж Камбосос / Фото: Thriller

Абсолютный чемпион легкого веса Джордж Камбосос (20-0, 10 KO) в видео на Youtube канале Fight Hub TV отреагировал не результат поединка Джервонты Дэвиса (26-0, 24 KO) и Исаака Круса (22-2-1, 15 KO):



Выглядел ли Дэвис хорошо? Он не дотягивает до топ-уровня. Я в большем восторге от Круса. Крус сделал лучшее шоу.

Отметим, что зрелищность боксера – ключевой критерий выбора следующего соперника Камбососа. Так что можно с уверенностью заявить, что грядущий бой будет не с Дэвисом.

Вероятным предстоящим поединком для Джорджа является сражение с чемипоном WBC Девином Хэйни (27-0, 15 KO).