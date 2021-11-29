Пакьяо поздравил Камбососа с победой над Лопесом
Камбосос признался, что победил Лопеса благодаря помощи Пакьяо
Австралиец поблагодарил филиппинца за общие спарринги
14:46
Джордж Камбосос / Фото: Getty Images
Новоиспеченный абсолютный чемпион легкого веса Джордж Камбосос (20-0, 10 KO) в своем Twitter поблагодарил экс-чемпиона мира в восьми весовых категориях Мэнни Пакьяо (62-8-2, 39 KO) за плодотворное сотрудничество:
Спасибо тебе за все, Мэнни Пакьяо. Наши раунды спаррингов дали мне возможность набрать форму, чтобы стать чемпионом. Спасибо, братишка.
Ранее Камбосос назвал желаемого соперника.