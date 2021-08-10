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Камбосос прокомментировал решение IBF насчет боя с Лопесом: «Игры закончились»

Австралиец решительно настроен показать себя в предстоящем поединке
Бокс Профессиональный бокс
13:35
Камбосос прокомментировал решение IBF насчет боя с Лопесом: «Игры закончились»
Джордж Камбосос / фото - boxingscene.com

Обязательный претендент на титул IBF в легком весе Джордж Камбосос (19-0, 10 KO) отреагировал на постановление Международной боксерской федерации, которая вынесла вердикт по поводу места проведения его поединка с абсолютным чемпионом Теофимо Лопесом (16-0, 12 KO).

Стриминговый сервис Triller хотел организовать этот бой на родине Камбососа в Австралии, чтобы частично покрыть убытки из-за переноса поединка вследствие выявленного у чемпиона коронавируса. Однако IBF пресекла эту идею, заявив, что не позволит устроить бой там, где его участникам придется уходить на карантин.

Несмотря на потерю преимущества домашнего поля, Камбосос решительно настроен показать себя в предстоящем бою.

«Игры закончились! Пришло время собирать, будто я налоговый инспектор. Вскоре будет официально объявлена новая дата».

Вероятнее всего, поединок Лопес – Камбосос пройдет на территории США.

Рене Тер Велде
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Джордж Камбосос Теофимо Лопес

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