Камбосос прокомментировал решение IBF насчет боя с Лопесом: «Игры закончились»

Австралиец решительно настроен показать себя в предстоящем поединке

Джордж Камбосос / фото - boxingscene.com

Обязательный претендент на титул IBF в легком весе Джордж Камбосос (19-0, 10 KO) отреагировал на постановление Международной боксерской федерации, которая вынесла вердикт по поводу места проведения его поединка с абсолютным чемпионом Теофимо Лопесом (16-0, 12 KO).

Стриминговый сервис Triller хотел организовать этот бой на родине Камбососа в Австралии, чтобы частично покрыть убытки из-за переноса поединка вследствие выявленного у чемпиона коронавируса. Однако IBF пресекла эту идею , заявив, что не позволит устроить бой там, где его участникам придется уходить на карантин.

Несмотря на потерю преимущества домашнего поля, Камбосос решительно настроен показать себя в предстоящем бою.

«Игры закончились! Пришло время собирать, будто я налоговый инспектор. Вскоре будет официально объявлена новая дата».

Вероятнее всего, поединок Лопес – Камбосос пройдет на территории США.