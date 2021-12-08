«Я большой фан UFC». Камбосос может продолжить карьеру в MMA
Камбосос: «Провел бы против Лопеса и 15 раундов»
Новый лидер легкого веса – о подготовке к поединку с американцем
19:47
Джордж Камбосос / фото - Getty Images
Новый лидер легкого веса, австралиец Джордж Камбосос (20-0, 10 КО) в эфире подкаста Тедди Атласа рассказал о своей подготовке к поединку с Теофимо Лопесом (16-1Ю 12 КО), заявив, что был готов отстоять с американцем все 15 раундов.
«Да, план, который составляли я и мои тренера, был расписан по раундам. И я понимал, что мне придется заявить о себе в начале, чтобы удержаться. Но я бы готов к двенадцати раундам. И даже больше… Если бы у меня была такая возможность, то я бы сделал этот поединок 15-раундовым. Вот, насколько хорошо я был подготовлен. И это менталитет старой школы.
Мэнни Пакьяо очень сильно повлиял на меня. Он написал о моей победе в Twitter, и это было очень приятно. Да, я завоевал пояса, но его признание очень дорого для меня. Я многому научился в наших спаррингах. Потому что прошел 250 раундов с ним в трех полноценных лагерях».
Напомним, Камбосос может продолжить карьеру в MMA.