Камбосос: «Провел бы против Лопеса и 15 раундов»

Джордж Камбосос / фото - Getty Images

Новый лидер легкого веса, австралиец Джордж Камбосос (20-0, 10 КО) в эфире подкаста Тедди Атласа рассказал о своей подготовке к поединку с Теофимо Лопесом (16-1Ю 12 КО), заявив, что был готов отстоять с американцем все 15 раундов.

Мэнни Пакьяо очень сильно повлиял на меня. Он написал о моей победе в Twitter, и это было очень приятно. Да, я завоевал пояса, но его признание очень дорого для меня. Я многому научился в наших спаррингах. Потому что прошел 250 раундов с ним в трех полноценных лагерях».