Камбосос рассказал, когда станет известен его соперник

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Абсолютный чемпион легкого веса Джордж Камбосос (20-0, 10 KO) в интервью FightHype.com заявил, что его не интересуют проходные бои:



Очевидно, что я могу метаться столько, сколько захочу, пока не появится обязательный претендент. Но я в этом не заинтересован. Скоро я приму решение о следующем сопернике. Те, в ком я заинтересован (Ломаченко, Хэйни, Дэвис – XSPORT) будут драться в течение нескольких недель. Потом будет Рождество. Я был вдали от своих детей долгое время.

Но потом, когда бои пройдут, у меня будет понимание, что же будет дальше. Я осознаю, кто должен стать следующим. Когда праздники закончатся, я сделаю грандиозное объявление.