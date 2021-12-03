«Хватит защищать свои «нули». Камбосос призвал лучших драться с лучшими, и даже обсудил возможный реванш Лопеса с Ломой
Камбосос рассказал, когда станет известен его соперник
Абсолютный чемпион готов драться хоть сейчас
08:51
Фото: DAZN
Абсолютный чемпион легкого веса Джордж Камбосос
(20-0, 10 KO) в интервью FightHype.com заявил, что его не интересуют проходные бои:
Я буду защищать свои титулы на глазах у восьмидесяти тысяч людей. Но это будет бой с топовым соперником. Я не интересуюсь промежуточными боями. Посмотрите на меня. Я чувствую себя свежим, все просто супер. Я бы и на этой неделе подрался, если бы нужно было. Я не буду драться хр*н пойми с кем. Идите на х*й с такими предложениями.
Очевидно, что я могу метаться столько, сколько захочу, пока не появится обязательный претендент. Но я в этом не заинтересован. Скоро я приму решение о следующем сопернике. Те, в ком я заинтересован (Ломаченко, Хэйни, Дэвис – XSPORT) будут драться в течение нескольких недель. Потом будет Рождество. Я был вдали от своих детей долгое время.
Но потом, когда бои пройдут, у меня будет понимание, что же будет дальше. Я осознаю, кто должен стать следующим. Когда праздники закончатся, я сделаю грандиозное объявление.
Ранее Камбосос назвал критерии выбора следующего соперника.
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