Камбосос разозлен из-за переноса боя с Лопесом: «Я вынесу тебя намного жестче, чем когда-либо»

Джордж Камбосос / Фото: Инстаграм

Обязательный претендент на титул IBF Джордж Камбосос (19-0, 10 КО) в Instagram опубликовал гневный пост после переноса поединка с абсолютным чемпионом мира Теофимо Лопесом (16-0, 13 КО).



На этих выходных я должен был стать абсолютным чемпионом мира. Я об этом знаю и ты тоже это знаешь. Твои действия и решения повлияли не только на наш бой, но и на всех людях, причастных к этой схватке. Ты повел себя безответственно. Наше время придет, и я обещаю тебе и всему миру, что вынесу тебя намного жестче, чем когда-либо, из-за того, что ты сделал. Ты можешь убегать, но тебе не спрятаться.

Сейчас трудно осознать эту ситуацию, но я остаюсь сконцентрирован на своей конечной цели. Я буду чемпионом мира. Спасибо за поддержку всем людям в разных уголках мира».