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Камбосос разозлен из-за переноса боя с Лопесом: «Я вынесу тебя намного жестче, чем когда-либо»

Джордж возложил на Теофимо всю вину за срыв поединка

Бокс Профессиональный бокс
09:38
Камбосос разозлен из-за переноса боя с Лопесом: «Я вынесу тебя намного жестче, чем когда-либо»
Джордж Камбосос / Фото: Инстаграм

Обязательный претендент на титул IBF Джордж Камбосос (19-0, 10 КО) в Instagram опубликовал гневный пост после переноса поединка с абсолютным чемпионом мира Теофимо Лопесом (16-0, 13 КО).

«Я абсолютно опустошен. Я провел 13 недель вдали от своих детей, моя беременная жена прилетела, чтобы находиться рядом. Вместе со своей командой я вложил каждую частицу своей жизни в этот тренировочный лагерь.

На этих выходных я должен был стать абсолютным чемпионом мира. Я об этом знаю и ты тоже это знаешь. Твои действия и решения повлияли не только на наш бой, но и на всех людях, причастных к этой схватке. Ты повел себя безответственно. Наше время придет, и я обещаю тебе и всему миру, что вынесу тебя намного жестче, чем когда-либо, из-за того, что ты сделал. Ты можешь убегать, но тебе не спрятаться.

Сейчас трудно осознать эту ситуацию, но я остаюсь сконцентрирован на своей конечной цели. Я буду чемпионом мира. Спасибо за поддержку всем людям в разных уголках мира».

Напомним, ранее из-за обнаруженного коронавируса у Лопеса бой с Камбососом перенесли на 14 августа.

Карен Агабекян
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Теги

Теофимо Лопес Джордж Камбосос

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