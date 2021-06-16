Камбосос разозлен из-за переноса боя с Лопесом: «Я вынесу тебя намного жестче, чем когда-либо»
Обязательный претендент на титул IBF Джордж Камбосос
(19-0, 10 КО) в Instagram опубликовал гневный пост после переноса поединка с абсолютным чемпионом мира Теофимо Лопесом (16-0, 13 КО).
«Я абсолютно опустошен. Я провел 13 недель вдали от своих детей, моя беременная жена прилетела, чтобы находиться рядом. Вместе со своей командой я вложил каждую частицу своей жизни в этот тренировочный лагерь.
На этих выходных я должен был стать абсолютным чемпионом мира. Я об этом знаю и ты тоже это знаешь. Твои действия и решения повлияли не только на наш бой, но и на всех людях, причастных к этой схватке. Ты повел себя безответственно. Наше время придет, и я обещаю тебе и всему миру, что вынесу тебя намного жестче, чем когда-либо, из-за того, что ты сделал. Ты можешь убегать, но тебе не спрятаться.
Сейчас трудно осознать эту ситуацию, но я остаюсь сконцентрирован на своей конечной цели. Я буду чемпионом мира. Спасибо за поддержку всем людям в разных уголках мира».
Напомним, ранее из-за обнаруженного коронавируса у Лопеса бой с Камбососом перенесли на 14 августа.
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