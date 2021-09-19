Менеджер Лопеса объяснил, почему реванш с Ломаченко не в приоритете для Теофимо
Камбосос: «Все знают, что Лопес дрался с одноруким Ломаченко. Он не даст ему реванш»
Австралиец не верит в повторный поединок легковесов
19 сентября 17:28
Ломаченко и Лопес / Фото: boxingnewsonline
Претендент по ветке IBF Джордж Камбосос (19-0, 10 KO) в интервью Youtube каналу Fighthype.com поделился мнением о ситуации с возможным реваншем абсолютного чемпиона легкого веса Теофимо Лопеса (16-0, 12 KO) и Василия Ломаченко (15-2, 11 KO):
Лопес не хочет реванша с Ломаченко. Все знают, что произошло в том бою. Теофимо знает, что Лома не был самим собой. Лопес знает, что Василий был в ринге с одной рукой. Лучшее описание – оценка Андре Уорда, который засчитал ничью. Ничья в поединке с одноруким парнем, серьезно?
Напомним, что Лопес и Камбосос подерутся 4 октября, а Ломаченко вернется в ринг 11 декабря.