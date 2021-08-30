Реваншу Ломаченко – Лопес ничего не угрожает. Теофимо легко «переедет» Камбососа
Камбосос: «Вскоре я заберу у Лопеса 5 чемпионских поясов»
Австралиец в начале октября подерется с абсолютным чемпионом легкого веса
15:37
Джордж Камбосос / Фото: Twitter Камбососа
Претендент на титул IBF Джордж Камбосос (19-0, 10 KO) в своем Instagram высказался о предстоящем поединке с абсолютным чемпионом легкого веса Теофимо Лопесом (16-0, 12 KO):
Это тяжелый путь, но я все еще стою. И вскоре я получу пять чемпионских поясов (о поединке с абсолютным чемпионом Теофимо Лопесом – XSPORT) – в награду за самопожертвование, дисциплину и преданность своему делу. Только тяжелый труд – никаких поблажек, ты должен все заслужить! Никто никогда не должен в этом сомневаться.
Реваншу Ломаченко – Лопес ничего не угрожает. Теофимо легко «переедет» Камбососа.