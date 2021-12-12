Ломаченко: «Я заслуживаю бой с Камбососом. Ради этого поеду куда угодно»
Камбосос: «Выступление Ломы вернуло ему его заслуженное место в топе легкого веса»
Лидер дивизиона поделился впечатлениями от победы украинца над Комми
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Джордж Камбосос / фото - Getty Images
Сегодня, 12 декабря, на легендарной арене Madison Square Garden завершился вечер бокса, организованный промоутерской компанией Top Rank, в главном событии которого экс-чемпион трех весовых категорий, украинец Василий Ломаченко (16-2, 11 КО) победил бывшего чемпиона IBF, ганца Ричарда Комми (30-3, 27 КО).
Лидер легкого веса Джордж Камбосос (20-0, 10 КО) в своем Twitter подвел итоги поединка, заявив, что украинец подтвердил свой действующий статус одного из лучших легковесов планеты.
«Отличное боксерское шоу в исполнении Ломы. Победа над Комми вернула ему его заслуженное место в топе легкого веса рядом с Хэйни, Танком и Райаном Гарсией, после его «проблемы» в поединке с Теофимо. Респект Комми, он настоящий воин и крепкий, как гвоздь. С нетерпением жду встречи с одним из этих собратьев-воинов в 2022 году».
Ранее Ломаченко рассказал, как пережил поражение от Лопеса.