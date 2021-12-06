Хирн: «Я не думаю, что Камбосос рассматривает кандидатуру Ломаченко в качестве следующего соперника»
Камбосос: «Я думаю, что бой с Джервонтой крупнее, чем с Ломаченко»
«Король» легкого дивизиона – о возможных оппонентах
11:22
Джордж Камбосос / Фото - firstsportzАбсолютный чемпион мира в легком дивизиона Джордж Камбосос-младший (20-0, 10 КО) в интервью YouTube-каналу Fino Boxing высказался о возможных соперниках, не забыв упомянуть и экс-обладателя титулов в трех дивизионах Василия Ломаченко (15-2, 11 КО).
«Я думаю, что бой с Дэвисом крупнее, чем с Ломаченко. Лопес победил Василия, он также побил Комми, поэтому «Танк», а еще Райан Гарсия. У него много подписчиков, так что если Гарсия сможет добыть хорошую победу, возможно, в января, и при этом будет круто выглядеть, то он однозначно будет в обойме». #/QUOTE
Свой следующий поединок Ломаченко проведет 11 декабря в Нью-Йорке против ганца Ричарда Комми (15-2, 11 КО).
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