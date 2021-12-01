Камбосос: «Я думаю, что Лопес не хочет реванша»
Абсолютный чемпион мира в легком весе Джордж Камбосос (20-0, 10 КО) сомневается, что проведет реванш с Теофимо Лопесом (16-1, 12 КО).
Цитирует Камбососа издательство boxingscene.com:
«Я думаю, что, учитывая слова Лопеса, он не хочет реванша. Мне кажется, он желает провести некоторое время со своим ребенком и взять паузу. Это совершенно нормально.
Даже когда мы были в ринге, я несколько раз предлагал ему реванш, но он не ответил: «Да-да! Давай сделаем это». Меня это больше не волнует. Мне нужно сесть со своей командой и посмотреть, в чем есть смысл. Я знаю, что Лопесу со многим предстоит разобраться. Ему нужно восстановиться, ведь в нашем бою он получил большой урон.
Мне тоже необходимо немного подлечиться, хоть я и хочу вернуться в зал уже сегодня. Так что посмотрим. Есть много хороших имен, но самое лучшее здесь то, что теперь мне принадлежат все пояса, и я диктую условия. Я могу выбрать того, кого захочу. Но я желаю драться с лучшими. Я хочу самые лучшие бои. Я никого не избегаю».
Джордж Камбосос стал новым абсолютным чемпионом мира в легком весе, раздельным решением судей победив Теофимо Лопеса.