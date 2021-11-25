Камбосос: «Я уверен, что у Лопеса стеклянный подбородок»
Камбосос: «Я готов к войне с Лопесом, готов драться»
Австралийский легковес – о поединке за звание абсолютного чемпиона мира
25 ноября 17:41
Джордж Камбосос / Фото - ringtv.comОбязательный претендент на титул IBF в легком весе Джордж Камбосос (19-0, 10 КО) высказался о грядущем поединке с абсолютным чемпионом мира Теофимо Лопесом (16-0, 12 КО).
Цитирует Камбососа The Ring.
«Изначально наш бой был запланирован без зрителей, и вокруг этого строилось много конспирологических теорий, но я никогда не сдавался. Я готов к войне, готов драться. Все это время у меня буквально не было выходных, тогда как Лопес отдыхал. Это был долгий тренировочный лагерь, я живу в зале. Я смотрю только вперед и остаюсь очень терпеливым».
«Для меня в этом бою нет ничего личного. Лопес придумал у себя в голове какую-то бредовую историю. Он думает, что удосрочит меня на старте поединка, но знаете что? Я здесь, чтобы остановить его в начале боя. Я знаю, что он смотрит мне за спину, думает о поединке с Джошем Тейлором или с кем-то еще из желанных соперников. Это нормально. Он сделает это без титулов, потому что они будут моими».
Напомним, бой Лопеса и Камбососа состоится 28 ноября в Нью-Йорке. Онлайн трансляция будет доступна на нашем сайте.
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