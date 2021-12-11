Камбосос: «Я с нетерпением жду встречи с Ломаченко в следующем бою»

Джордж Камбосос / фото - boxingscene.com

Абсолютный чемпион мира в легком весе Джордж Камбосос (20-0, 10 КО) в интервью YouTube-каналу FightHype.com прокомментировал предстоящий поединок Василия Ломаченко (15-2, 11 КО) против Ричарда Комми (30-3-0, 27 KO) и высказался о потенциальной встрече с украинцем.

Это отличный поединок. Думаю, Ломаченко окажется Комми не по зубам, так как он жаждет возмездия. Я с нетерпением жду встречи с Ломаченко в следующем бою, поскольку вы можете увидеть, что он делает. Он дерется с парнями, с которыми бился Лопес, но, естественно, он хочет завоевать эти пояса.

Как я уже сказал, я дам ему шанс. Ему, Девину Хэйни или кому-то еще, с кем есть смысл подраться. Возможно, он захочет поквитаться с Лопесом без поясов, чтобы заявить о себе, а затем мы сможем устроить большой бой».