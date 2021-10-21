Камбосос: «Я тренировался даже в тот день, когда у меня умер дедушка и родился третий ребенок»

Джордж Камбосос / Фото: Thriller

Легковес Джордж Камбосос (19-0, 10 KO) поделился ожиданиями от поединка с абсолютным чемпионом дивизиона Теофимо Лопеса (16-0, 12 KO):



Если это все не смогло меня сломать, то что тогда сломает? У меня в один и тот же день родился третий ребенок и умер дедушка, но я все равно тогда тренировался. Я буквально тренировался по ночам. Если это меня не сломало, то никто не сможет. Теофимо меня не сломать.

Просто посмотрите, как Лопес себя ведет и что он говорит. Я считаю его очень ненастоящим. Сначала он говорит одно и пытается быть очень религиозным, а потом переписывает сценарий и говорит вещи, которые этому противоречат. Вся его харизма – это фейк. На пресс-конференции я заглянул ему в душу и точно увидел, из какого теста он сделан.