Камбосос сделал то, что не удалось Ломаченко: победил Лопеса и стал абсолютом в легком весе
Камбосос: «Теофимо, прими это поражение как чемпион. Давай снова подеремся в Австралии»
Новоиспеченный абсолютный чемпион мира назвал себя императором
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Джордж Камбосос / фото - Getty Images
Новоиспеченный абсолютный чемпион мира в легком весе Джордж Камбосос (20-0, 10 КО) из Австралии прокомментировал свою сенсационную победу в бою против американца Теофимо Лопеса (16-1, 12 КО).
Камбососа цитирует ресурс abc.net.au:
«Я верил в свои силы и постоял за себя. Я не король, я император. Это был очень долгий тренировочный лагерь. С каждым днем я становился все лучше и лучше. Сегодня был мой вечер. И это будет мой вечер еще очень долго. Я император. Я вернулся в бой как воин. Я величайший австралийский боксер в истории.
Теофимо, прими это поражение как чемпион. Давай снова подеремся в Австралии. 80 тысяч болельщиков в Австралии – давай сделаем это еще раз».
Джордж Камбосос стал новым абсолютным чемпионом мира в легком весе, раздельным решением судей победив Теофимо Лопеса.