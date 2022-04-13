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Камбосос: «Я вижу умственную слабость в Хэйни»
Австралиец заявил, что американец уже сломлен психологически
13:00
Джордж Камбосос / фото - boxingscene.com
Абсолютный чемпион мира в легком весе Джордж Камбосос (20-0, 10 KО) заявил, что обладатель титула WBC Девин Хэйни (27-0, 15 KO) уже сломлен психологически.
Камбососа цитирует ресурс boxingnews24.com:
«Я вижу умственную слабость в Девине. Она уже проявляется. Я не думал, что это произойдет так быстро. Он очень много заикается для парня, который уверен в себе и своих силах.
Это заикание – не хороший знак для него. Если вы следите за мной, то могли заметить, что я никогда не заикаюсь. Я всегда сосредоточен и уверен в своих высказываниях.
Могу сказать одно, что дальше будет только хуже. Я сломаю его еще до боя».
Официально. Поединок Камбосос – Хэйни состоится 4 июня в Мельбурне.
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