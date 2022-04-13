Камбосос: «Я вижу умственную слабость в Хэйни»

Джордж Камбосос / фото - boxingscene.com

Абсолютный чемпион мира в легком весе Джордж Камбосос (20-0, 10 KО) заявил, что обладатель титула WBC Девин Хэйни (27-0, 15 KO) уже сломлен психологически.

Камбососа цитирует ресурс boxingnews24.com:

Это заикание – не хороший знак для него. Если вы следите за мной, то могли заметить, что я никогда не заикаюсь. Я всегда сосредоточен и уверен в своих высказываниях.

Могу сказать одно, что дальше будет только хуже. Я сломаю его еще до боя».