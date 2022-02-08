Камбосос: «Лучшие претенденты – те, у кого есть большие яйца, а не большое эго»
«Камбосос заинтересован в бою с Хэйни больше, чем с Ломаченко». В команде чемпиона WBC уверены, что Девин подерется с «абсолютом»
Смит считает, что Джордж выберет правильный вариант
13:57
Фото: Matchroom
CEO Matchroom Boxing Фрэнк Смит в интервью Boxing Social высказался об организации поединка Девина Хэйни (27-0, 15 KO) с Джорджем Камбососом (20-0, 10 KO):
Бой Хэйни и Камбососа – грандиозен. У Джорджа есть несколько вариантов. Ломаченко, подождать Райана Гарсию. Но я думаю, что бой с Девином, крупнейший для Камбососа. Я считаю, что бой с Хэйни – тот, в котором Камбосос больше всего заинтересован.
Посмотрим, как все сложится, но с нашей стороны 100% содействие, чтобы этот бой состоялся.
Камбососу предлагают для большей финансовой выгода отказаться от идеи проводить бой в Австралии.
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